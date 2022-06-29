Немецкую прессу возмутил шутливый ответ Шольца на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

Шутливый ответ канцлера Германии Олафа Шольца на вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности, возмутила немецкие СМИ, передает РИА Новости.
Напомним, на итоговой пресс-конференции саммита «Большой семерки», польско-немецкая журналистка Розалия Романец спросила канцлера: не мог бы он конкретизировать гарантии безопасности, которые страны G7 дали Киеву?
«Да… мог бы», — улыбаясь ответил Шольц, а после паузы добавил, что «на этом все».
Как сообщает Berliner Zeitung, многие представители немецких СМИ посчитали, что подобный ответ звучал «неуважительно, недостойно и высокомерно». По их мнению, поведение немецкого лидера недостойно, особенно учитывая, что Германия —принимающая страна форума.
«Непонятно, что нашло на канцлера Шольца во время ответа. Но это не смешно, это просто высокомерное отношение к иностранному журналисту» — отреагировал на «шутку» Шольца главный репортер телекомпаний NDR и WDR.
Разочарование от ответа канцлера выразила и автор вопроса Розалия Романец.
«Действительно досадно, господин канцлер. Когда я учила немецкий, мне настоятельно порекомендовали (использовать) на пресс-конференциях форму вежливого обращения», — написала она в соцсетях.
Ранее Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции будут сняты только в случае «справедливого мира» на Украине.