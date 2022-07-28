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Немецкоязычные пользователи Twitter усомнились в словах Шредера о поездке в РФ ради отдыха

Немецкоязычные пользователи Twitter усомнились в словах Шредера о поездке в РФ ради отдыха
pxhere.com
pxhere.com

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер сообщил, что прибыл в РФ ради отдыха. Его заявление привлекло внимание немецкоязычных пользователей Twitter.

Корреспондент немецкого телеканала NTV обнаружил Шредера в Москве. Тот отметил, что российская столица – прекрасный город, и изъявил желание отдохнуть там несколько дней.

«Может быть, Шредер ведет какие-то переговоры для (канцлера ФРГ Олафа. — Прим. ред.) Шольца. Зачем еще ему быть в Москве?» — задался вопросом один из пользователей.

«Быть может, он договаривается. Когда он был канцлером, такие вещи выяснялись на самом высоком уровне, но с недееспособным правительством в Германии это невозможно!» — написал другой комментатор.

Шредер ранее заявил, что не собирается отказываться от возможности общения с российским руководством на фоне украинского кризиса. Он также выступил за дипломатическое урегулирование ситуации в Восточной Европе, передает RT.

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