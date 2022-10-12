Немецкое ТВ начало показывать новую карту Украины без четырех регионов

Референдумы о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Власти этих регионов и территорий обратились к Владимиру Путину с просьбой предоставить возможность людям стать частью родной страны, если соответствующее решение будет принято в рамках плебисцита.