Немецкое ТВ начало показывать новую карту Украины без четырех регионов

На немецком телеканале во время показа новостей об отключениях света и воды после ракетных ударов по инфраструктуре Украины показали карту страны, на которой уже нет территорий, вошедших в состав России в результате референдума.
Референдумы о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Власти этих регионов и территорий обратились к Владимиру Путину с просьбой предоставить возможность людям стать частью родной страны, если соответствующее решение будет принято в рамках плебисцита.
По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
Отметим, что 3 октября 2022 года за ратификацию договоров о включении регионов в состав России проголосовала Госдума, 4 октября документы одобрил Совет Федерации.