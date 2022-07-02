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Немецкий регулятор предупредил о шоке у потребителей из-за роста цен на газ

Немецкий регулятор предупредил о шоке у потребителей из-за роста цен на газ
pxhere.com/PD

Потребители газа в ФРГ будут шокированы грядущим повышением цен на голубое топливо. Таким мнением в беседе с медиагруппой Funke поделился председатель Федерального сетевого агентства (ФСА) Германии Клаус Мюллер.

Глава немецкого регулятора считает, что в связи с трудной ситуацией, связанной с газопроводом «Северный поток», стоимость энергоносителя может вырасти в три раза.

«Многие потребители (газа. — Прим. ред.) будут шокированы, когда получат по почте извещения от своих поставщиков электроэнергии… И мы можем только предполагать, как будет обстоять дело дальше», — отметил Мюллер.

Кроме этого, он обратился к Правительству ФРГ с просьбой принять меры, которые помогут гражданам облегчить бремя из-за роста цен на энергоресурсы.

газ Германия Мюллер северный поток фса
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