Немецкий регулятор предупредил о шоке у потребителей из-за роста цен на газ

Потребители газа в ФРГ будут шокированы грядущим повышением цен на голубое топливо. Таким мнением в беседе с медиагруппой Funke поделился председатель Федерального сетевого агентства (ФСА) Германии Клаус Мюллер.
Глава немецкого регулятора считает, что в связи с трудной ситуацией, связанной с газопроводом «Северный поток», стоимость энергоносителя может вырасти в три раза.
«Многие потребители (газа. — Прим. ред.) будут шокированы, когда получат по почте извещения от своих поставщиков электроэнергии… И мы можем только предполагать, как будет обстоять дело дальше», — отметил Мюллер.
Кроме этого, он обратился к Правительству ФРГ с просьбой принять меры, которые помогут гражданам облегчить бремя из-за роста цен на энергоресурсы.