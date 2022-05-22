Украинских националистов группировки «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) спонсировали США, уверен немецкий политолог Кристоф Херстель.
Согласно заявлению эксперта, именно Белый дом регулярно выделял средства украинским радикалам на убийства мирных жителей Донбасса. Основной целью Вашингтона было найти людей, способных убивать даже свой народ.
««Азов», как мы знаем, изначально являлся независимым ополчением, а позже был включен в регулярную армию Украины. Ими были совершены репрессии всех возможных видов: они убивали, насиловали, пытали и даже сжигали людей заживо», — напомнил Херстель.
Политолог отметил, что украинские националисты являются самыми настоящими расистами. Они презирают евреев, русских, и этот список продолжает пополняться. В мире нет такой нации, которая смогла бы нормально с ними сосуществовать, констатировал немец.
Попытки Запада убедить весь мир, что якобы на Украине нацистов нет и не было, испарились, когда «азовцы» показали свои татуировки. В настоящий момент в стране нет истинного правительства, так как президент Владимир Зеленский и его близкий круг лишь являются американскими пешками, резюмировал Херстель.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела