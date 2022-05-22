Немецкий политолог Херстель обвинил США в спонсировании украинского нацбата «Азов»

Попытки Запада убедить весь мир, что якобы на Украине нацистов нет и не было, испарились, когда «азовцы» показали свои татуировки. В настоящий момент в стране нет истинного правительства, так как президент Владимир Зеленский и его близкий круг лишь являются американскими пешками, резюмировал Херстель.