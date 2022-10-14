Немецкий политик Шойбле призвал сограждан престать ныть и запасаться теплой одеждой

Энергетический кризис, с которым столкнулись многие европейские страны, побудил многие официальные лица выйти на прямую связь с гражданами. Не раз политики на телевидении раздавали советы, как подготовится к грядущий холодной зиме в связи с неопределенностью, возникшей в обществе из-за резкого роста цен на газ и дефицита энергоносителей. В этот раз выступил Шойбле, и в интервью Bild высказал все, что думает о режущих холодах.