Немецкий политик Шойбле призвал сограждан престать ныть и запасаться теплой одеждой

Экс-министр внутренних дел Германии, бывший председатель бундестага Вольфганг Шойбле заявил, что гражданам ФРГ следует прекратить жаловаться и подготовится к возможным отключениям отопления, закупив теплую одежду.
Энергетический кризис, с которым столкнулись многие европейские страны, побудил многие официальные лица выйти на прямую связь с гражданами. Не раз политики на телевидении раздавали советы, как подготовится к грядущий холодной зиме в связи с неопределенностью, возникшей в обществе из-за резкого роста цен на газ и дефицита энергоносителей. В этот раз выступил Шойбле, и в интервью Bild высказал все, что думает о режущих холодах.
«Вам не следует ныть о кризисе, вы должны понимать, что многие вещи нельзя принимать как должное», — напомнил Шойбле немцам.
Он отметил, что немцам следует всегда иметь дома спички, свечки и фонарик. Шойбле также предостерег сограждан от упования на то, что правительство Германии справиться и с энергокризисом, и с инфляцией.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.