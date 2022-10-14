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Немецкий политик Шойбле призвал сограждан престать ныть и запасаться теплой одеждой

Премьер Польши Моравецкий закатил немецким властям скандал из-за России
Федеральное агентство новостей

Экс-министр внутренних дел Германии, бывший председатель бундестага Вольфганг Шойбле заявил, что гражданам ФРГ следует прекратить жаловаться и подготовится к возможным отключениям отопления, закупив теплую одежду.

Энергетический кризис, с которым столкнулись многие европейские страны, побудил многие официальные лица выйти на прямую связь с гражданами. Не раз политики на телевидении раздавали советы, как подготовится к грядущий холодной зиме в связи с неопределенностью, возникшей в обществе из-за резкого роста цен на газ и дефицита энергоносителей. В этот раз выступил Шойбле, и в интервью Bild высказал все, что думает о режущих холодах.

«Вам не следует ныть о кризисе, вы должны понимать, что многие вещи нельзя принимать как должное», — напомнил Шойбле немцам.

Он отметил, что немцам следует всегда иметь дома спички, свечки и фонарик. Шойбле также предостерег сограждан от упования на то, что правительство Германии справиться и с энергокризисом, и с инфляцией.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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