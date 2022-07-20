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Немецкий наемник с позывным Гималай ликвидирован под Харьковом

Немецкий наемник с позывным Гималай ликвидирован под Харьковом
Федеральное агентство новостей

Поданный Германии наемник Даниэль Герлиани ликвидирован в Харьковской области. Сообщение о его смерти появилось на сайте харьковского Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Немецкий наемник с позывным Гималай был студентом факультета прокуратуры этого учебного заведения. Герлиани с первых дней российской спецоперации примкнул к рядам украинского националистического батальона «Азов»* (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело).

  • * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела
Германия гималай наемник спецоперация вс рф Украина
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