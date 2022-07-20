Немецкий наемник с позывным Гималай ликвидирован под Харьковом

Немецкий наемник с позывным Гималай был студентом факультета прокуратуры этого учебного заведения. Герлиани с первых дней российской спецоперации примкнул к рядам украинского националистического батальона «Азов»* (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело).