Поданный Германии наемник Даниэль Герлиани ликвидирован в Харьковской области. Сообщение о его смерти появилось на сайте харьковского Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Немецкий наемник с позывным Гималай был студентом факультета прокуратуры этого учебного заведения. Герлиани с первых дней российской спецоперации примкнул к рядам украинского националистического батальона «Азов»* (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело).
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела