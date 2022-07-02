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Немецкий министр Рот упрекнула западные страны за отмену русской культуры

Немецкий министр Рот упрекнула западные страны за отмену русской культуры
pxhere.com

Запрет русской культуры в западных государствах является совершенно неправильной тенденцией. Такое мнение высказала госминистр по делам культуры Германии Клаудия Рот в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung.

Она раскритиковала западные страны за подобную политику и выступила против бойкота всего, «что составляет русскую культуру». По словам Рот, «зачастую русские художники пытаются сохранить последние пространства свободы».

«Недавно бургомистр в земле Северный Рейн — Вестфалия запретил молодежному оркестру играть Чайковского. Было публичное обсуждение, потом все-таки разрешили сыграть. Но, конечно, споры продолжаются», — добавила министр.

Рот выразила уверенность, что русская культура является по-настоящему великой. В качестве примера она привела как музыку, так и литературу.

Запад русофобия русская культура санкции
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