Немецкий KFC показал рекламу с приглашением украинских беженок в постель

Так, сеть ресторанов KFC выпустила рекламные плакаты, на которых крупным шрифтом написано приглашение для «украинских цыпочек». На рекламном баннере изображен «дедушка с логотипа» полковник Сандерс, который откинув край одеяла, лежит на кровати. Под недвусмысленной картинкой надпись: Chicks from Ukrainian are very welcome to Germany («Цып с Украины очень ждут в Германии»). При этом тут же присутствует логотип сайта бронирования отелей Booking.com.