Появившиеся в Германии рекламные плакаты ресторанов сети быстрого питания KFC возмутили украинцев.
Так, сеть ресторанов KFC выпустила рекламные плакаты, на которых крупным шрифтом написано приглашение для «украинских цыпочек». На рекламном баннере изображен «дедушка с логотипа» полковник Сандерс, который откинув край одеяла, лежит на кровати. Под недвусмысленной картинкой надпись: Chicks from Ukrainian are very welcome to Germany («Цып с Украины очень ждут в Германии»). При этом тут же присутствует логотип сайта бронирования отелей Booking.com.
Украинцы в соцсетях возмутились таким открытым неуважением, однако некоторые пользователи Сети заметили, что «место, отведенное Украине западным сознанием, указано очень четко».
Ранее «Народные Новости» писали, что украинцам в Европе приходится устраиваться на низкооплачиваемые работы — готовить шаурму или собирать на улице окурки.