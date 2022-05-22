Немецкий генерал Вад назвал бесполезными поставки тяжелого вооружения на Украину

Поставка тяжелого вооружения Киеву – бессмысленное и опасное решение. Такое мнение выразил немецкий бригадный генерал в отставке, бывший советник Ангелы Меркель Эрих Вад.
В интервью радиостанции Deutschlandfunk Вад напомнил: для того, чтобы управлять танком «Леопард» или, например, БМП «Мардер» необходимы годы тренировок. В связи с этим для украинских военных эта техника никак не подойдет: ни сейчас, ни в будущем.
Более того, поставки подобного вооружения Киеву могут обернуться весьма негативными и непоправимыми последствиями, поэтому Берлину нужно сосредоточиться на мирных переговорах, но никак не на военной риторике.
«Рано или поздно нам придется отказаться от мышления в сторону военной эскалации и приступить к переговорам», – заявил Вад, добавив, что с Россией можно и нужно вести диалог.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.