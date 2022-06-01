Немецкий генерал: Россия освободит Донбасс в течение нескольких дней

Немецкий военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер заявил, что взятие Донбасс под контроль силами ВС РФ — вопрос ближайших дней или недель.
«У меня есть впечатление, что русские решают вопросы поочередно, что ведет к выводам, что, когда они возьмут под контроль Донбасс, а, по моей оценке, это вопрос дней, в лучшем случае — недель, они не удовлетворятся этим и будут продолжать», — цитирует Катера РИА Новости.
Генерал добавил, что затем силы ВС РФ станут укреплять сухопутный коридор в Крым, Мариуполь и другие порты.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.