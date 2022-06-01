Немецкий генерал: Россия освободит Донбасс в течение нескольких дней

«У меня есть впечатление, что русские решают вопросы поочередно, что ведет к выводам, что, когда они возьмут под контроль Донбасс, а, по моей оценке, это вопрос дней, в лучшем случае — недель, они не удовлетворятся этим и будут продолжать», — цитирует Катера РИА Новости.