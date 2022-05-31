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Немецкий энергоконцерн Uniper провел первый платеж за российский газ по рублевой схеме

Немецкий энергоконцерн Uniper провел первый платеж за российский газ по рублевой схеме
Федеральное агентство новостей

Энергетическая компания Uniper из ФРГ объявила, что выполнила первый расчет за поставки голубого топлива по схеме, предложенной Россией, сообщает портал finanzen.net со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Представители концерна указали, что согласовали новый процесс со своим правительством и предписаниями Евросоюза. Предприятие уточнило, что соблюдает санкционный режим против РФ и обеспечивает выполнение контрактов.

«Как и другие немецкие и европейские компании, Uniper изменил способ оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро в соответствии с новым платежным механизмом», — говорится в публикации.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству страны, Центробанку и «Газпрому» разработать новую схему по расчету за голубое топливо. Решение было принято из-за односторонних рестрикций и утрате доверия к доллару и евро со стороны Москвы.

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