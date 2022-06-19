Немецкий дипломат Хойсген резко высказался о Медведеве

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген оскорбил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Немецкий дипломат обозвал российского политика «клоуном». Напомним, что недавно зампредседателя Совбеза сделал несколько заявлений, обличающих Запад.
«Медведев сегодня — клоун. Простите, я должен был это сказать», — резко заявил Хойсген.
Ранее российский политик не исключил, что Евросоюз исчезнет до того момента, когда в него примут Киев. Он также подчеркнул: ЕС может обмануть ожидания «бедных украинцев».