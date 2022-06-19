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Немецкий дипломат Хойсген резко высказался о Медведеве

Немецкий дипломат Хойсген резко высказался о Медведеве
Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген оскорбил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Немецкий дипломат обозвал российского политика «клоуном». Напомним, что недавно зампредседателя Совбеза сделал несколько заявлений, обличающих Запад.

«Медведев сегодня — клоун. Простите, я должен был это сказать», — резко заявил Хойсген.

Ранее российский политик не исключил, что Евросоюз исчезнет до того момента, когда в него примут Киев. Он также подчеркнул: ЕС может обмануть ожидания «бедных украинцев».

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RusNewsToday24
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