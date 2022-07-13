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Немецкий депутат предрек ФРГ статус «страны третьего мира» из-за отказа от ресурсов РФ

Немецкий депутат предрек ФРГ статус «страны третьего мира» из-за отказа от ресурсов РФ
imagebroker/Petra Wallner/Global Look Press

Полный отказ страны от российских энергоресурсов, а именно угля и нефти, принесет колоссальные потери для ФРГ. Таким мнением поделился член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

На фоне действия санкций против России цены на энергоносители взлетели в несколько раз. Дошло до того, что власти обещают открывать осенью общественные отапливаемые центры в спортзалах. Это путь к статусу страны третьего мира, уверен немецкий чиновник.

«Последствия для Германии огромны, ведь цены на энергоносители резко растут. Многие люди с низким доходом и пенсионеры в Германии больше не могут позволить себе электричество и отопление», – подчеркнул он.

Ранее немецкий журналист Марк Фридрих предсказал своей стране крах, который будет вызван санкциями против России. Подробности передает «Царьград».

Германия российские энергоносители санкции энергетические санкции
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