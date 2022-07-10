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Немецкие власти приветствуют решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Немецкие власти приветствуют решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
globallookpress/Sven Hoppe/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствует решение Канады передать газовую турбину для российского трубопровода «Северный поток».

Агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, что канадские власти уже приняли решение вернуть Германии турбину для «Северного потока».

«Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников», — цитирует Шольца издание Welt.

Компания Siemens из-за санкций Канады против России не возвращала турбокомпрессор из ремонта с канадского завода. На этом фоне «Газпром» сократил поставки голубого топлива на рынок Германии.

Siemens Германия северный поток шольц
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