Немецкие власти приветствуют решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствует решение Канады передать газовую турбину для российского трубопровода «Северный поток».
Агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, что канадские власти уже приняли решение вернуть Германии турбину для «Северного потока».
«Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников», — цитирует Шольца издание Welt.
Компания Siemens из-за санкций Канады против России не возвращала турбокомпрессор из ремонта с канадского завода. На этом фоне «Газпром» сократил поставки голубого топлива на рынок Германии.