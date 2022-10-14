Немецкие следователи подтвердили версию о подрыве на «Северных потоках»

По опубликованным данным, специалисты спустили к месту происшествия беспилотник, который сделал необходимые кадры. После изучения снимков выяснилось, что утечка газа составляет восемь метров в диаметре. На каждом трубопроводе зафиксировали по два повреждения, которые могли возникнуть только в результате подрыва.