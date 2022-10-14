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Немецкие следователи подтвердили версию о подрыве на «Северных потоках»

«Коммунисты России»: международный трибунал выявит истинных виновников диверсий на газопроводах
prt scr youtube.com | Forsvaret

В Германии следователи провели тщательную проверку и подтвердили, что причиной ЧП на «Северных потоках» стало применение взрывчатого вещества. Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на источники в немецком правительстве.

По опубликованным данным, специалисты спустили к месту происшествия беспилотник, который сделал необходимые кадры. После изучения снимков выяснилось, что утечка газа составляет восемь метров в диаметре. На каждом трубопроводе зафиксировали по два повреждения, которые могли возникнуть только в результате подрыва.

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