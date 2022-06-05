Немецкие пользователи Twitter назвали Мельника позором дипломатии после слов о Германии

Посла Украины в Германии Андрея Мельника следует отправить в отставку. Такое мнение выразили пользователи Twitter.
Недавно дипломат высказался об отказе Берлина предоставить Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder. По его словам, позор немецких властей войдет в историю.
Инцидент вызвал бурное обсуждение в Twitter. Комментаторы посчитали оскорбительными слова Мельника, а также потребовали отправить дипломата в отставку.
«Вас следует привлечь к ответственности и отправить в отставку. Становится все более очевидно, что Киев не заинтересован в мире и продолжает бессмысленно жертвовать людьми», – написал один из комментаторов.
«Вы позорите дипломатию и навсегда разрушаете немецко-украинские отношения! Пожалуйста, покиньте эту страну, которую вы так презираете и ненавидите!» – отметил другой пользователь.
Также комментаторы назвали Мельника разбойником. Они напомнили, что дипломат представляет страну, которой Германия передала миллиарды евро. При этом посол продолжает критиковать Берлин.