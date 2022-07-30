Слабозащищенные категории населения окажутся под ударом антироссийских санкций. Об этом заявили члены партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун.
Немецкие политики предупредили о протестах в Германии из-за санкций против России. Кинг и Браун прокомментировали ситуацию на мировой арене в беседе с журналистами der Freitag.
«Поэтому протестные настроения растут, что вполне обоснованно. В недавнем опросе 44 процента респондентов заявили, что хотели бы присоединиться к демонстрациям против роста цен на энергоносители и стоимость жизни», — говорится в интервью.
Ранее стало известно о расколе в обществе в Восточной Германии. Антироссийские санкции лишили возможности немецкие компании сотрудничать с организациями из РФ.