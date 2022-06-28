Немецкая независимая журналистка Алина Липп столкнулась с травлей из-за желания правдиво освещать события в Донбассе. Автор собственного блога рассказала о преследовании в интервью главе основанного бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями Мире Тэрада.
Липп ведет блог о событиях в Донбассе с 2016 года. Она старается открыть западной аудитории, что на самом деле происходит на этой территории. Однако недавно против журналистки возбудили уголовное дело в родной Германии, поскольку она поддерживает российскую спецоперацию. Теперь автору блога грозит до трех лет лишения свободы, сообщает ФАН.
«Я рассказывала о том, что Украина уже несколько лет убивает мирных жителей в Донбассе и что это самый настоящий геноцид. Немецкие власти считают, что это неправильно, поэтому они возбудили против меня уголовное дело», — уточнила Липп.
Собеседница главы российского ФБР считает, что Берлин действует по указке США. Из-за этого можно сказать, что в Германии уже несколько лет нет свободы слова, отметила журналистка.
Автор блога о Донбассе рассказала, что сначала ей закрыли доступ к платежной системе PayPal и заморозили средства. При этом Липп как независимая журналистка жила на деньги от подписчиков. Затем блокировке подверглись банковский счет создательницы блога и счет ее отца. Кроме того, против собеседницы Тэрада запустили травлю в публичном пространстве.
«Они начали плохо обо мне писать в крупных СМИ, во всех газетах одновременно, на телевидении тоже, даже в главных новостях клеветали на меня. И сейчас открыли уголовное дело против меня», — возмутилась Липп.
Журналистка добавила, что жители Донбасса выступают в поддержку российской спецоперации. По словам автора блога, она побывала не только в Луганске и Донецке, но и во множестве сел, и не встретила ни одного человека, который был бы против действий России.