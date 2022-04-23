Немецкий журналист Репер вскрыл неудобную правду о преступлениях «Азова»* в Мариуполе

«На днях я читал одну статью в немецком журнале Spiegel. Там писали, что люди в Запорожье,

приехавшие из Мариуполя, якобы рассказывали, что нацбаты провели мирных жителей

в подвалы, а затем заняли позиции над этими подвалами, якобы спасая людей. Это

звучит в западных СМИ будто бы они их защищают. Но, простите, что это такое,

когда бойцы сидят над подвалами, где укрываются мирные жители? Насколько они

добровольно пошли туда? Люди в Мариуполе мне рассказывали, как их не выпускали,

снайперы стреляли при попытке выбраться из этих подвалов. Формулировка Spiegel показывает, что те, кто говорят на

Западе о российской пропаганде, на самом деле знают правду, но формулируют ее

по-своему», — поделился мнением Репер.