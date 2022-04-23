Немецкий журналист Репер вскрыл неудобную правду о преступлениях «Азова»* в Мариуполе

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Немецкий журналист Томас Репер, побывавший в разных
украинских городах, рассказал, как западные СМИ намеренно искажают правду о
преступлениях националистов. Ролик с выступлением немца появился в YouTube-канале Общественной палаты РФ.
По словам Репера, он трижды побывал на юге Украины. В одной
из таких поездок ему довелось пообщаться с жителями освобожденного Мелитополя.
По его словам, большинство горожан поддерживают российскую спецоперацию, но
очень бояться об этом говорить, опасаясь страшных последствий.
«Первая поездка была в Мелитополь. Там меня больше всего
впечатлил тот страх, что видишь в глазах людей. Причем, не у тех, кто не
согласен с военной операцией, а по моим оценкам, их меньшинство, они ругаются,
говоря насколько не согласны, а у тех, кто согласен. Я вижу это на площадях,
когда там сотни людей, шепотом говорят российским солдатам «спасибо, не
уезжайте». Они очень боятся и прямо это сказали: русские уходят, будет расправа»,
— рассказал журналист.
Западные медиа активно раскручивают тезис, что националисты «Азова»*
и других националистических украинских батальонов якобы не используют тактику
живого щита. Европейские и американские СМИ утверждают, что это «выдумка
российской пропаганды». Однако совсем недавно знаменитое немецкое издание Der Spiegel «прокололось». Газета подтвердила, что прекрасно
осведомлена о всех преступлениях националистов, просто не называет вещи своими
именами, искажая «неудобную» правду.
«На днях я читал одну статью в немецком журнале Spiegel. Там писали, что люди в Запорожье,
приехавшие из Мариуполя, якобы рассказывали, что нацбаты провели мирных жителей
в подвалы, а затем заняли позиции над этими подвалами, якобы спасая людей. Это
звучит в западных СМИ будто бы они их защищают. Но, простите, что это такое,
когда бойцы сидят над подвалами, где укрываются мирные жители? Насколько они
добровольно пошли туда? Люди в Мариуполе мне рассказывали, как их не выпускали,
снайперы стреляли при попытке выбраться из этих подвалов. Формулировка Spiegel показывает, что те, кто говорят на
Западе о российской пропаганде, на самом деле знают правду, но формулируют ее
по-своему», — поделился мнением Репер.
Немецкий спикер напомнил, что западные медиа давно отработали
стратегию по освещению «украинского вопроса», искажая факты о событиях в
Донбассе с 2014 года. По его мнению, России следует бороться с дезинформацией
Запада, в том числе обращаясь в международные правозащитные организации,
которые занимаются расследованиями военных преступлений. Представитель СМИ
признает, что эти организации чаще всего ангажированы, однако даже их молчание
или отказ будут своего рода подтверждением правды, которую говорит РФ.
«События в Донбассе с 2014 года подтверждают, что Запад
просто «заглушит» подобные вещи в своих организациях. Честно говоря, я очень
сомневаюсь в юридическом успехе во всех подобных делах. Конечно, ради галочки
это надо делать (обращаться в международные правозащитные организации — Прим.
ред.), чтобы показать, что они не слушают. Но полагаться на справедливость,
к сожалению, будет очень сложно», — резюмировал Репер.
Ранее «Народные Новости» писали,
как силы ДНР «перекрыли кислород» украинской пропаганде в Мариуполе.
*«Азов» — против членов организации возбуждено уголовное дело
в России.