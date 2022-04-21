Немецкий журналист рассказал о «темном прошлом» очерняющей российских военных Лазаревой

«Я не говорю про всю команду – не хочу этих людей ничего лить. Но эта травма молодости сказалась на том, что она говорит. Она в этом скетче рассказала о себе. Вам это неизвестно и непонятно, а мне понятно. Она говорит, как жила бы в этом. Эта женщина берет на себя смелость, имея такую психологическую травму, рассказывать, как должно быть, и лить грязь на солдат», — объяснил Сосновский.