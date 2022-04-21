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    Немецкий журналист рассказал о «темном прошлом» очерняющей российских военных Лазаревой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Немецкий журналист рассказал о «темном прошлом» очерняющей российских военных Лазаревой

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    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Уехавшая из России в Испанию юмористка Татьяна Лазарева,
    очерняя действия российских военных, основывалась на собственном опыте. Таким
    мнением поделился журналист из Германии, политолог Александр Сосновский в
    программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    Скандал вызвали шутки Лазаревой о спецоперации на Украине, в
    которых артистка очерняла российских военных, якобы не имевших посуды и столовых
    приборов. Сосновский отметил, что при написании подобных шуток артистка основывается
    на свой опыт. Журналист напомнил, что в 1993 году проходили игры КВН между
    сборными Германии и СНГ, в которых принимала участие и сама Лазарева, сообщает «Экономика
    сегодня    ».

    «Мне удалось разместить всю эту команду в Русском доме на Фридрихштрассе. Когда они уезжали, я их провожал, приехал в аэропорт, мне позвонил замдиректора Русского дома и говорит: “Александр Викторович, большая просьба: пусть, пожалуйста, вернут лампочки, которые выкрутили, розеточки, которые срезали, и прочее”», — рассказал Сосновский.

    Немецкий журналист рассказал о «темном прошлом» очерняющей российских военных Лазаревой
    Prt Scr youtube.com / Медиаклуб Формат А3

    Журналист отметил, что не любит рассказывать подобные
    истории, но не смог сдержаться после слов Лазаревой о спецоперации. При этом,
    Сосновский объяснил, что не приписывает Лазаревой воровство лампочек, но подчеркнул,
    что артистка может ориентироваться на личный опыт при написании шуток.

    «Я не говорю про всю команду – не хочу этих людей ничего лить. Но эта травма молодости сказалась на том, что она говорит. Она в этом скетче рассказала о себе. Вам это неизвестно и непонятно, а мне понятно. Она говорит, как жила бы в этом. Эта женщина берет на себя смелость, имея такую психологическую травму, рассказывать, как должно быть, и лить грязь на солдат», — объяснил Сосновский.

    Немецкий журналист рассказал о «темном прошлом» очерняющей российских военных Лазаревой
    Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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