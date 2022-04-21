Немецкий журналист рассказал о «темном прошлом» очерняющей российских военных Лазаревой

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Уехавшая из России в Испанию юмористка Татьяна Лазарева,
очерняя действия российских военных, основывалась на собственном опыте. Таким
мнением поделился журналист из Германии, политолог Александр Сосновский в
программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Скандал вызвали шутки Лазаревой о спецоперации на Украине, в
которых артистка очерняла российских военных, якобы не имевших посуды и столовых
приборов. Сосновский отметил, что при написании подобных шуток артистка основывается
на свой опыт. Журналист напомнил, что в 1993 году проходили игры КВН между
сборными Германии и СНГ, в которых принимала участие и сама Лазарева, сообщает «Экономика
сегодня».
«Мне удалось разместить всю эту команду в Русском доме на Фридрихштрассе. Когда они уезжали, я их провожал, приехал в аэропорт, мне позвонил замдиректора Русского дома и говорит: “Александр Викторович, большая просьба: пусть, пожалуйста, вернут лампочки, которые выкрутили, розеточки, которые срезали, и прочее”», — рассказал Сосновский.
Журналист отметил, что не любит рассказывать подобные
истории, но не смог сдержаться после слов Лазаревой о спецоперации. При этом,
Сосновский объяснил, что не приписывает Лазаревой воровство лампочек, но подчеркнул,
что артистка может ориентироваться на личный опыт при написании шуток.
«Я не говорю про всю команду – не хочу этих людей ничего лить. Но эта травма молодости сказалась на том, что она говорит. Она в этом скетче рассказала о себе. Вам это неизвестно и непонятно, а мне понятно. Она говорит, как жила бы в этом. Эта женщина берет на себя смелость, имея такую психологическую травму, рассказывать, как должно быть, и лить грязь на солдат», — объяснил Сосновский.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.