Немецкий врач Фрилинг перечислил три отравляющих кишечник продукта

Некоторые повседневные продукты питания могут отравить кишечник. Подробно об этом рассказал немецкий врач Томас Фрилинг.

Главную опасность для здоровья пищеварительной системы представляет сахар. Злоупотребление этим продуктом может спровоцировать размножение вредных микроорганизмов и вымирание полезных микробов. Еще одним врагом кишечника считается колбаса, которая содержит большое количество канцерогенов. Кроме того, вредными для органов ЖКТ признали майонез, маргарин и сало, отметил врач.

Многие любят есть бутерброды с колбасой на завтрак, но эта пища опасна для кишечника и желудка. Частое употребление сэндвичей повышает нагрузку на поджелудочную железу. Фрилинг порекомендовал по утрам выпивать один стакан воды натощак, чтобы запустить функцию переработки пищи и улучшить работу ЖКТ, сообщает «Вечерняя Москва».

Для поддержания здоровья кишечника в рацион следует включить ягоды и бобовые. Они насыщают организм клетчаткой, антиоксидантами и витаминами, препятствующими воспалению, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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