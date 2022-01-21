Немецкий вице-канцлер Хабек заявил о единой позиции правительства по газопроводу «СП-2»

Немецкий вице-канцлер Хабек заявил о единой позиции правительства по газопроводу «СП-2» Новости
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Власти Германии едины в позиции по отношению к российскому газопроводу «Северный поток — 2». Соответствующее заявление сделал вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабек.

На вопрос журналистов об отношении администрации ФРГ к «СП-2» в случае обострения конфликта на Украине Хабек ответил на пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером.

«Мы одно правительство, а правительства всегда принципиально едины», — отметил вице-канцлер страны.

Так, известно, что Хабек является лидером «Зеленых», критикующих «Северный поток — 2», Линднер — глава либеральной Свободной демократической партии, негативно настроенной к российскому проекту, а Шольц представляет социал-демократов, поддерживающих «СП-2» как экономический и не связанный с политикой. Заявления политиков по газопроводу в последнее время сильно расходились.

Ранее министр экономики и климата Германии Роберт Хабек сообщил, что ФРГ не обязана выплачивать компенсацию, если Федеральное сетевое агентство не одобрит газопровод «Северный поток — 2». Информацию об этом передает издание argumenti.ru.

 
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