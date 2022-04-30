Немецкий Uniper намерен и дальше платить за газ из России в евро

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Концерн Uniper из Германии продолжит оплачивать российский газ в евро. Определенные механизмы на этот счет обсуждаются с контрактными союзниками и в контакте с немецким правительством, сообщил представитель компании в беседе с РИА Новости.
Компания сочла возможным поиск совместимой с введенными рестрикциями и указом об оплате энергоносителей в рублях схему платежей. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на резидента Uniper сообщало, что концерн допускает оплату будущих поставок из газа из РФ в евро.
«Мы по-прежнему считаем, что соответствующая обработка платежей [в евро] в будущем возможна», — сообщали в концерне.
Ранее в Еврокомиссии сообщали, что компаниям из ЕС разрешается оплачивать российский газ в рублях. Однако это необходимо было сделать, не нарушая антироссийских санкций.