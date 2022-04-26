Немецкий концерн Rheinmetall захотел отправить Украине 88 танков Leopard 1A5

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ждет одобрения заявки от Правительства ФРГ. Компания хочет направить на Украину 88 танков Leopard 1A5, пишет издание Welt со ссылкой на документы.
По данным портала, заявка в правительство поступила 14 апреля. При этом концерн выразил готовность организовать поставку «в течение нескольких недель». По прогнозам, последний танк приедет на Украину в конце 2023 года.
Концерн также предложил направить в Киев 3,5 тысячи единиц боеприпасов. Кроме того, Rheinmetall считает необходимым организовать обучение для 32 украинских военных на территории Германии.
Концерн уже выражал готовность направить военную помощь Украине. Ранее в правительство поступала заявка об отправке 100 БМП типа Marder с 1,5 миллиона единиц боеприпасов.