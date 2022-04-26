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    Немецкий концерн Rheinmetall захотел отправить Украине 88 танков Leopard 1A5

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Немецкий концерн Rheinmetall захотел отправить Украине 88 танков Leopard 1A5

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    globallookpress.com/Philipp Schulze/dpa

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ждет одобрения заявки от Правительства ФРГ. Компания хочет направить на Украину 88 танков Leopard 1A5, пишет издание Welt со ссылкой на документы.

    По данным портала, заявка в правительство поступила 14 апреля. При этом концерн выразил готовность организовать поставку «в течение нескольких недель». По прогнозам, последний танк приедет на Украину в конце 2023 года.

    Концерн также предложил направить в Киев 3,5 тысячи единиц боеприпасов. Кроме того, Rheinmetall считает необходимым организовать обучение для 32 украинских военных на территории Германии.

    Концерн уже выражал готовность направить военную помощь Украине. Ранее в правительство поступала заявка об отправке 100 БМП типа Marder с 1,5 миллиона единиц боеприпасов.

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