Немецкие пользователи Twitter призвали украинского посла Мельника покинуть Германию

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Жители Германии в Twitter потребовали от украинского посла в Берлине Андрея Мельника выехать из страны.
Граждан возмутило поведение дипломата. В частности, они пришли в ярость от требований украинца от Германии нарастить поставки оружия. Пользователи напомнили Мельнику, что ФРГ не причастна к украинскому кризису, а некоторые призвали выдворить посла из страны.
«Пока вы находитесь в Германии, я бы Украине даже петарды не прислал. Извинитесь и уезжайте из Германии», — подчеркнул один из комментаторов.
«Есть люди, которые могут быстро заметить, что выставляют себя дураками. Вы, господин Мельник, точно не из них», — иронично написал другой.
«В первую очередь нужен тяжелый немецкий ответ на ваше отношение к нашей стране. Вы ведете себя явно не как дипломат. Вы хотите втянуть нас в войну. Зачем вы это делаете?» — добавил третий в Twitter.
Ранее Мельник признался, что считает всех русских врагами. Он также обрушился с критикой на президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Дипломат обвинил главу государства в «целой паутине» якобы контактов с Россией.