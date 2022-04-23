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    Немецкие пользователи Twitter призвали украинского посла Мельника покинуть Германию

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Немецкие пользователи Twitter призвали украинского посла Мельника покинуть Германию

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    globallookpress.com/imago stock&people

    Жители Германии в Twitter потребовали от украинского посла в Берлине Андрея Мельника выехать из страны.

    Граждан возмутило поведение дипломата. В частности, они пришли в ярость от требований украинца от Германии нарастить поставки оружия. Пользователи напомнили Мельнику, что ФРГ не причастна к украинскому кризису, а некоторые призвали выдворить посла из страны.

    «Пока вы находитесь в Германии, я бы Украине даже петарды не прислал. Извинитесь и уезжайте из Германии», — подчеркнул один из комментаторов.

    «Есть люди, которые могут быстро заметить, что выставляют себя дураками. Вы, господин Мельник, точно не из них», — иронично написал другой.

    «В первую очередь нужен тяжелый немецкий ответ на ваше отношение к нашей стране. Вы ведете себя явно не как дипломат. Вы хотите втянуть нас в войну. Зачем вы это делаете?» — добавил третий в Twitter.

    Ранее Мельник признался, что считает всех русских врагами. Он также обрушился с критикой на президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Дипломат обвинил главу государства в «целой паутине» якобы контактов с Россией.

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