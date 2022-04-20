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    Немецкая компания Continental возобновила производство шин на заводе в Калуге

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Немецкая компания Continental возобновила производство шин на заводе в Калуге

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    pixabay.com

    Немецкий производитель шин Continental временно возобновил производство
    своей продукции на заводе в Калуге. Соответствующая информация следует из
    материала издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Авторы публикации напомнили, что работа калужского
    предприятия Continental, а также все экспортно-импортные операции в отношении
    России были приостановлены в начале марта этого года. Однако, как сообщили
    изданию в компании, с прошлой недели деятельность была возобновлена.

    Текущий уровень производства значительно
    ниже, чем был до остановки завода. Руководство Continental
    сообщило, что целью возобновления работы является не извлечение
    прибыли. В компании сообщили, что данное решение принято из-за «жестких
    уголовно-правовых последствий», грозящих сотрудникам подразделения в России при
    невыполнении местных заказов.

    Ранее российские банки возобновили
    продажу наличной валюты для граждан. Соответствующая возможность относится к
    банкнотам, поступившим в кассы учреждений с 9 апреля этого года.

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