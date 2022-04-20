Немецкая компания Continental возобновила производство шин на заводе в Калуге

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Немецкий производитель шин Continental временно возобновил производство
своей продукции на заводе в Калуге. Соответствующая информация следует из
материала издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Авторы публикации напомнили, что работа калужского
предприятия Continental, а также все экспортно-импортные операции в отношении
России были приостановлены в начале марта этого года. Однако, как сообщили
изданию в компании, с прошлой недели деятельность была возобновлена.
Текущий уровень производства значительно
ниже, чем был до остановки завода. Руководство Continental
сообщило, что целью возобновления работы является не извлечение
прибыли. В компании сообщили, что данное решение принято из-за «жестких
уголовно-правовых последствий», грозящих сотрудникам подразделения в России при
невыполнении местных заказов.
Ранее российские банки возобновили
продажу наличной валюты для граждан. Соответствующая возможность относится к
банкнотам, поступившим в кассы учреждений с 9 апреля этого года.