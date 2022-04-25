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    Немецкая экономика рискует больше остальных пострадать от эмбарго на российский газ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Немецкая экономика рискует больше остальных пострадать от эмбарго на российский газ

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    pixabay.com  

    Антироссийские
    санкции и вероятность эмбарго на газ из России сильнее всего скажутся на
    немецкой экономике. На это указал в интервью агентству  «Прайм» ведущий
    аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

    По словам аналитика
    ФНЭБ, Германия пострадает сильнее всех остальных стран Евросоюза. Такая
    опасность нависла над ФРГ в связи с тем, что голубое топливо из России является
    основным энергетическим ресурсом для страны, подчеркнул Юшков.

    «Германия выступает крупнейшим покупателем российского газа и у
    нее нет ни одного СПГ-терминала, то есть, страна весь газ покупает только
    по трубопроводам», — отметил он.

    Ранее стало известно, что экономика Великобритании понесет потери в
    размере  6,2 млрд фунтов стерлингов (около 7,96 млрд долларов) из-за
    антироссийских санкций. Об этом написала газета Telegraph.

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