Немецкая экономика рискует больше остальных пострадать от эмбарго на российский газ

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Антироссийские
санкции и вероятность эмбарго на газ из России сильнее всего скажутся на
немецкой экономике. На это указал в интервью агентству «Прайм» ведущий
аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
По словам аналитика
ФНЭБ, Германия пострадает сильнее всех остальных стран Евросоюза. Такая
опасность нависла над ФРГ в связи с тем, что голубое топливо из России является
основным энергетическим ресурсом для страны, подчеркнул Юшков.
«Германия выступает крупнейшим покупателем российского газа и у
нее нет ни одного СПГ-терминала, то есть, страна весь газ покупает только
по трубопроводам», — отметил он.
Ранее стало известно, что экономика Великобритании понесет потери в
размере 6,2 млрд фунтов стерлингов (около 7,96 млрд долларов) из-за
антироссийских санкций. Об этом написала газета Telegraph.