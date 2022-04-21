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    Немцы вспоминают послевоенные времена из-за подорожания товаров в условиях санкций

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Немцы вспоминают послевоенные времена из-за подорожания товаров в условиях санкций

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    pexels.com/PD

    Издание Die Welt
    пишет о значительном росте цен на продукцию локальных немецких производителей после
    антироссийских санкций.

    Согласно подсчетам Федерального
    статистического управления в Висбадене, ценники у производителей
    подскочили на 31% к марту 2021 года. Данный показатель является рекордным с
    1949 года.

    Месячный прирост цен
    достиг 4,9%. Аналитики убеждены, что в основе подорожания — санкции, введенные
    против России. Отмечается, что газ в стране вырос в цене уже на 42% для
    частных лиц и на 66% для бизнеса. Промышленности голубое топливо обходится на
    207% дороже.

    Изменения в ценах
    сырья для производителей меняют и потребительские цены, подчеркивают эксперты.
    Продукты питания уже подорожали на 12%, металлы прибавили 40% стоимости,
    удобрения — 84%, корма для животных — 46%, древесная упаковка — 69%.

    Запад начал вводить
    новые санкции в отношении России в связи с военной специальной операцией ВС РФ
    на Украине. Правительство России неоднократно подчеркивало, что кампания
    нацелена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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