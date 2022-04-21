Немцы вспоминают послевоенные времена из-за подорожания товаров в условиях санкций

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Издание Die Welt
пишет о значительном росте цен на продукцию локальных немецких производителей после
антироссийских санкций.
Согласно подсчетам Федерального
статистического управления в Висбадене, ценники у производителей
подскочили на 31% к марту 2021 года. Данный показатель является рекордным с
1949 года.
Месячный прирост цен
достиг 4,9%. Аналитики убеждены, что в основе подорожания — санкции, введенные
против России. Отмечается, что газ в стране вырос в цене уже на 42% для
частных лиц и на 66% для бизнеса. Промышленности голубое топливо обходится на
207% дороже.
Изменения в ценах
сырья для производителей меняют и потребительские цены, подчеркивают эксперты.
Продукты питания уже подорожали на 12%, металлы прибавили 40% стоимости,
удобрения — 84%, корма для животных — 46%, древесная упаковка — 69%.
Запад начал вводить
новые санкции в отношении России в связи с военной специальной операцией ВС РФ
на Украине. Правительство России неоднократно подчеркивало, что кампания
нацелена на демилитаризацию и денацификацию Украины.