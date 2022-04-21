Немцы вспоминают послевоенные времена из-за подорожания товаров в условиях санкций

Месячный прирост цен

достиг 4,9%. Аналитики убеждены, что в основе подорожания — санкции, введенные

против России. Отмечается, что газ в стране вырос в цене уже на 42% для

частных лиц и на 66% для бизнеса. Промышленности голубое топливо обходится на

207% дороже.