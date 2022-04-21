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    Немцы оказались между молотом и наковальней: Сосновский рассказал об украинизации политики Германии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Немцы оказались между молотом и наковальней: Сосновский рассказал об украинизации политики Германии

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    pixabay.com

    Немцы уже не в первый раз оказываются заложниками
    необдуманной политики руководства  страны. Таким мнением поделился политолог, главный редактор издания World Economy Александр Сосновский.

    Политолог отметил, что в 2015 году Германия столкнулась с
    миграционным кризисом, к которому смогла адаптироваться только спустя
    продолжительное время. А в 2022 году к проблемам с потоками беженцев прибавилась еще и русофобия.

    По словам Сосновского, трудности с прошлыми волнами беженцев
    из Африки и стран Востока покажутся немцам лишь цветочками, по сравнению с теми
    сложностями, которые принесет в страну приезд мигрантов из Украины.

    Немцы оказались между молотом и наковальней: Сосновский рассказал об украинизации политики Германии
    Vk.com / Александр Сосновский

    Простые немцы оказались в настоящей осаде, отметил
    Сосновский. По его словам, с одной стороны, на них давит поток беженцев, а с
    другой – собственное правительство, которое ведет антироссийскую политику. Политолог
    отметил, что украинцы начинают нападать на русскоязычных немцев, которые пытаются
    дать ответ на агрессию беженцев.

    «Вот вам две параллельные новости. Одна о том, что полиция ФРГ каждую неделю фиксирует не меньше двухсот случаев нападения украинцев на русских и наоборот, когда русские отвечают на агрессию. Германия никогда такого не знала. Параллельно с этим заводятся дела за то, что где-то используется буква Z. Это уже полная украинизация Германии. Немцы оказались в настоящей осаде – между молотом и наковальней в ситуации с беглыми украинскими патриотами, которых всецело поддерживает власть и самой обезумевшей властью, которая вводит репрессии за обычную букву. И это ведь только начало. Украинизация политики ФРГ идет пугающими темпами», – оценил ситуацию в Германии Сосновский.

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