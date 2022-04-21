Немцы оказались между молотом и наковальней: Сосновский рассказал об украинизации политики Германии

«Вот вам две параллельные новости. Одна о том, что полиция ФРГ каждую неделю фиксирует не меньше двухсот случаев нападения украинцев на русских и наоборот, когда русские отвечают на агрессию. Германия никогда такого не знала. Параллельно с этим заводятся дела за то, что где-то используется буква Z. Это уже полная украинизация Германии. Немцы оказались в настоящей осаде – между молотом и наковальней в ситуации с беглыми украинскими патриотами, которых всецело поддерживает власть и самой обезумевшей властью, которая вводит репрессии за обычную букву. И это ведь только начало. Украинизация политики ФРГ идет пугающими темпами», – оценил ситуацию в Германии Сосновский.