Немцам стало негде жить: украинский кризис серьезно ударил по экономике Германии

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Жители Германии признались, что в стране практически
невозможно найти доступное жилье после начала украинского кризиса. По словам
простых немцев, цены выросли настолько, что позволить себе купить новую
квартиру может только очень обеспеченный человек.
Журналисты RT
опросили жителей Берлина, чтобы узнать, как изменилась их жизнь после начала
украинского кризиса. Так, по словам немцев, в первую очередь ситуация ударила
по ценам на жилье, подняв их до заоблачных высот. Дешевую квартиру найти в ФРГ попросту невозможно, поскольку
ситуация ухудшилась из-за наплыва украинских беженцев.
«Дорогие квартиры найти легко, а более доступные — в большом дефиците. Сейчас в Берлине их трудно найти»;
«Это невозможно!»;
«Я искала квартиру примерно пять лет. И вот я уже месяц живу в новой квартире. Под окнами у меня стройка. Там шумно, стоит неприятный запах»;
«Везде одна и та же история — жилья не хватает»;
«Жилье слишком дорогое»;
«Без знакомых можно даже не пытаться», — рассказали о ситуации в стране немцы.
Напомним, страны Запада ввели санкции против России после
начала спецоперации по защите Донбасса. Так, были заморожены счета отдельных
лиц, введены ограничения в отношении журналистов, литераторов, бизнесменов и
спортсменов. А на территории России приостановили деятельность многие западные
компании. В ответ на это Россия предприняла ряд шагов, которые сильно
ударили по экономике стран Европы.