Немцам стало негде жить: украинский кризис серьезно ударил по экономике Германии

«Дорогие квартиры найти легко, а более доступные — в большом дефиците. Сейчас в Берлине их трудно найти»;

«Это невозможно!»;

«Я искала квартиру примерно пять лет. И вот я уже месяц живу в новой квартире. Под окнами у меня стройка. Там шумно, стоит неприятный запах»;

«Везде одна и та же история — жилья не хватает»;

«Жилье слишком дорогое»;

«Без знакомых можно даже не пытаться», — рассказали о ситуации в стране немцы.