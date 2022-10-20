«Нельзя допустить, чтобы эта компания легко вернулась в ту же нишу, которую освободила», — против возврата Cisco в РФ высказался замглавы Минпромторга

Американская компания Cisco не должна вернуться на рынок телеком-оборудования и софта в России, вместо нее нишу должны занять отечественные компании. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

«Сегодня в СМИ прошла информация, что Cisco собирается возвращаться на наш рынок. Самое главное, чтобы мы сами понимали, что нельзя допустить, чтобы эта компания легко вернулась в ту же нишу, которую освободила», — отметил заместитель министра.





Он считает, что нельзя допустить возврата российских компаний к западному оборудованию: «Наши уважаемые, в кавычках, партнеры все время нас к этому подталкивают».

Он также указал на то, что России необходимо сформировать запрос на российскую электронику с отечественным программным обеспечением, чтобы добиться технологической независимости: «Эта ниша должна быть занята нашими производителями».

Ранее сообщалось, что компания Cisco может возобновить поставки в Россию.