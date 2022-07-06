Нелли Кобзон сообщила о состоянии перенесшего два инсульта Бориса Моисеева

Вдова знаменитого исполнителя Иосифа Кобзона Нелли рассказала о состоянии здоровья Бориса Моисеева, который в 2010 году перенес два инсульта и оказался частично парализован.
Моисеев давно прекратил концертную деятельность, а о его здоровье поклонники узнают со слов близких людей. Нелли Кобзон давно дружит артистом и в передаче «Хватит слухов» рассказала, в каком состоянии сейчас Моисеев.
«Шанс всегда есть. Я про Бориса все знаю: он живет в своей квартире, всегда накормлен. Он не один!», — рассказала Нелли Кобзон.
Известно, что Моисееву помогает как сиделка, так и его директор Сергей Горох, оплачивая продукты и коммунальные услуги. Также сообщалось, что после инсульта у Моисеева не двигается левая рука и верхняя губа.