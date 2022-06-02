Некоторым пенсионерам в России не проиндексируют выплаты с 1 июня

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, какой категории пожилых граждан не стоит ждать индексацию пенсий. Об этом сообщает PRIMPRESS.
По словам эксперта, индексация распространяется не только на страховые пенсии неработающих пожилых граждан, но и на те выплаты, которые получают участники Великой Отечественной войны, «чернобыльцы», жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, космонавты и работники летно-испытательного состава.
«Военные пенсионеры и те, кто получает выплаты за выслугу лет по линии различных силовых ведомств, в список на повышение не вошли. Таким гражданам в июне не стоит рассчитывать на индексацию в размере 10%. Но вполне возможно, что ситуация с их выплатами будет решена в ближайшем будущем с помощью отдельного решения и отдельного документа», — отмечается в публикации.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление о повышении на 10% пенсий неработающих россиян, МРОТ и прожиточного минимума с 1 июня 2022 года.