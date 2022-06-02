Некоторым пенсионерам в России не проиндексируют выплаты с 1 июня

«Военные пенсионеры и те, кто получает выплаты за выслугу лет по линии различных силовых ведомств, в список на повышение не вошли. Таким гражданам в июне не стоит рассчитывать на индексацию в размере 10%. Но вполне возможно, что ситуация с их выплатами будет решена в ближайшем будущем с помощью отдельного решения и отдельного документа», — отмечается в публикации.