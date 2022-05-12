Некоторых российских пенсионеров ожидает изменение порядка выплат с 1 июня

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Некоторых российских граждан ожидает прибавка к пенсионным выплатам с 1 июня. Это касается тех, кто уволился с работы в феврале 2022 года.
Индексация пенсий неработающих россиян в феврале составила 8,6%. Пенсионеры получат выплаты в увеличенном размере в автоматическом порядке без необходимости подачи заявления.
Помимо этого, с начала лета в России начинает действовать законопроект, подразумевающий изменение порядка начисления страховой пенсии по потере кормильца. Так, несовершеннолетние выпускники школ, получающие данные выплаты, сохранят право на них вплоть до 1 сентября. Если гражданин планирует продолжить обучение, отчисления сохранятся до 23 лет. При этом писать заявление в данном случае не нужно.
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