Некоторых российских пенсионеров ожидает изменение порядка выплат с 1 июня

Помимо этого, с начала лета в России начинает действовать законопроект, подразумевающий изменение порядка начисления страховой пенсии по потере кормильца. Так, несовершеннолетние выпускники школ, получающие данные выплаты, сохранят право на них вплоть до 1 сентября. Если гражданин планирует продолжить обучение, отчисления сохранятся до 23 лет. При этом писать заявление в данном случае не нужно.