Некоторые видеокарты рухнули в цене на 15-20%. Цены на адаптеры в Европе приближаются к рекомендованным

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Видеокарты продолжают дешеветь. Как минимум в Европе. Темпы снижения цен в целом снизились, но на фоне падения рынка криптовалюты и улучшения ситуации с поставками цены продолжают постепенно опускаться всё ближе к рекомендованным значениям.
|RX 6400
|RX 6500 XT
|RX 6600
|RX 6600 XT
|RX 6700 XT
|RX 6800
|RX 6800 XT
|RX 6900 XT
|Минимальная цена на 5 апреля, евро
|–
|218
|389
|458
|671
|950
|958
|1199
|Минимальная цена на сегодняшний день, евро
|183
|199
|355
|429
|569
|770
|929
|1114
|RX 3050
|RTX 3060
|RTX 3060 Ti
|RTX 3070
|RTX 3070 Ti
|RTX 3080
|RTX 3080 Ti
|RTX 3090
|RTX 3090 Ti
|Минимальная цена на 5 апреля, евро
|320
|430
|549
|699
|777
|975
|1349
|1879
|2297
|Минимальная цена на сегодняшний день, евро
|354
|409
|599
|679
|749
|899
|1289
|1749
|2149
Как можно видеть, некоторые видеокарты Nvidia даже подорожали, а вот среди среднебюджетных карт AMD наметилось внушительное снижение цен. Radeon RX 6700 XT подешевела более чем на 100 долларов или на 15%, а RX 6800 и вовсе на 19%. В итоге RX 6700 XT сейчас даже дешевле, чем RTX 3060 Ti, а RX 6600 стоит, как RTX 3050.
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