Некоторые видеокарты рухнули в цене на 15-20%. Цены на адаптеры в Европе приближаются к рекомендованным

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Видеокарты продолжают дешеветь. Как минимум в Европе. Темпы снижения цен в целом снизились, но на фоне падения рынка криптовалюты и улучшения ситуации с поставками цены продолжают постепенно опускаться всё ближе к рекомендованным значениям.





RX 6400 RX 6500 XT RX 6600 RX 6600 XT RX 6700 XT RX 6800 RX 6800 XT RX 6900 XT

Минимальная цена на 5 апреля, евро – 218 389 458 671 950 958 1199

Минимальная цена на сегодняшний день, евро 183 199 355 429 569 770 929 1114



RX 3050 RTX 3060 RTX 3060 Ti RTX 3070 RTX 3070 Ti RTX 3080 RTX 3080 Ti RTX 3090 RTX 3090 Ti

Минимальная цена на 5 апреля, евро 320 430 549 699 777 975 1349 1879 2297

Минимальная цена на сегодняшний день, евро 354 409 599 679 749 899 1289 1749 2149



Как можно видеть, некоторые видеокарты Nvidia даже подорожали, а вот среди среднебюджетных карт AMD наметилось внушительное снижение цен. Radeon RX 6700 XT подешевела более чем на 100 долларов или на 15%, а RX 6800 и вовсе на 19%. В итоге RX 6700 XT сейчас даже дешевле, чем RTX 3060 Ti, а RX 6600 стоит, как RTX 3050.