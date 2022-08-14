Некоторые российские семьи могут рассчитывать на пособия к началу учебного года

Чтобы получить пособие, у россиян должны быть дети в возрасте от восьми до 18 лет. Однако родителям нужно внимательно ознакомиться с условиями предоставления пособий на сайте правовой информации. В случае, если жители РФ ранее не обращались за деньгами, то они могут получить выплаты сразу за несколько месяцев.