Некоторые российские семьи могут рассчитывать на пособия к началу учебного года

Отдельные категории семей в России смогут претендовать на денежные выплаты к началу сентября текущего года, сообщает «ФедералПресс».
Чтобы получить пособие, у россиян должны быть дети в возрасте от восьми до 18 лет. Однако родителям нужно внимательно ознакомиться с условиями предоставления пособий на сайте правовой информации. В случае, если жители РФ ранее не обращались за деньгами, то они могут получить выплаты сразу за несколько месяцев.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому малоимущие семьи смогут получать средства с 1 апреля 2022 года. Люди могут претендовать на субсидию, если уровень дохода семьи не превышает установленный в регионе детский прожиточный минимум.