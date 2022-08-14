Новости03

Некоторые российские семьи могут рассчитывать на пособия к началу учебного года

Некоторые российские семьи могут рассчитывать на пособия к началу учебного года
Федеральное агентство новостей

Отдельные категории семей в России смогут претендовать на денежные выплаты к началу сентября текущего года, сообщает «ФедералПресс».

Чтобы получить пособие, у россиян должны быть дети в возрасте от восьми до 18 лет. Однако родителям нужно внимательно ознакомиться с условиями предоставления пособий на сайте правовой информации. В случае, если жители РФ ранее не обращались за деньгами, то они могут получить выплаты сразу за несколько месяцев.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому малоимущие семьи смогут получать средства с 1 апреля 2022 года. Люди могут претендовать на субсидию, если уровень дохода семьи не превышает установленный в регионе детский прожиточный минимум.

пособия Россия семьи с детьми
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.