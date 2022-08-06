Некоторые россияне могут получить крупное пособие за 15 лет трудового стажа

Россияне от 40 лет, имеющие 15-летний трудовой стаж, могут получить крупную выплату, но есть некоторые условия, сообщает teleprogramma.pro.
«Размер пособия равен величине прожиточного минимума для пенсионеров. На данный момент в Москве это значение составляет 15 410 рублей», — пишет издание.
Пособие предназначено не для всех граждан страны, а лишь для жителей Москвы, работающих спасателями.
Напомним, в 2021 году в закон о пожарной безопасности были внесены правки. Они включают в себя пособия для спасателей с большим рабочим стажем в этой сфере деятельности.
Чтобы получить выплату, нужно как можно быстрее оформить соответствующее заявление.