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Некоторые россияне могут получить крупное пособие за 15 лет трудового стажа

Некоторые россияне могут получить крупное пособие за 15 лет трудового стажа
Федеральное агентство новостей

Россияне от 40 лет, имеющие 15-летний трудовой стаж, могут получить крупную выплату, но есть некоторые условия, сообщает teleprogramma.pro.

«Размер пособия равен величине прожиточного минимума для пенсионеров. На данный момент в Москве это значение составляет 15 410 рублей», — пишет издание.

Пособие предназначено не для всех граждан страны, а лишь для жителей Москвы, работающих спасателями.

Напомним, в 2021 году в закон о пожарной безопасности были внесены правки. Они включают в себя пособия для спасателей с большим рабочим стажем в этой сфере деятельности.

Чтобы получить выплату, нужно как можно быстрее оформить соответствующее заявление.

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