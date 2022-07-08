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Некоторые рестораны «Вкусно — и точка» уберут из меню картошку фри и по-деревенски

Некоторые рестораны «Вкусно — и точка» уберут из меню картошку фри и по-деревенски
pxhere.com

Некоторые рестораны российской сети «Вкусно — и точка» временно уберут из меню два вида картошки — фри и по-деревенски.

Представители компании объяснили это неурожайным 2021 годом. В течение последних восьми лет компания ориентировалась только на российских поставщиков.

«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети», — говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля в Россию. Отмечается, что в полном объеме картофель вновь появится в меню только к началу осени, пишет РБК.

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