Некоторые рестораны «Вкусно — и точка» уберут из меню картошку фри и по-деревенски

Некоторые рестораны российской сети «Вкусно — и точка» временно уберут из меню два вида картошки — фри и по-деревенски.
Представители компании объяснили это неурожайным 2021 годом. В течение последних восьми лет компания ориентировалась только на российских поставщиков.
«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети», — говорится в сообщении.
Кроме того, сейчас невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля в Россию. Отмечается, что в полном объеме картофель вновь появится в меню только к началу осени, пишет РБК.