Некоторые BMW 2022 года выпуска поставляются без поддержки Android Auto и Apple CarPlay

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Как сообщает Automotive News Europe, компания BMW начала отгружать новые автомобили без поддержки систем Android Auto и Apple CarPlay после смены поставщиков микросхем. Сообщается, что чипы нового поставщика пока не совместимы с Android Auto и CarPlay, но после обновления программного обеспечения ситуация будет исправлена.

Чипы, встроенные в эти автомобили в первые четыре месяца этого года, нуждаются в обновленном программном обеспечении, чтобы быть полностью функциональными и предлагать возможности Apple CarPlay/Android Auto и Wi-Fi.

Пресс-служба BMW





Владельцам этих машин не придется ждать слишком долго, чтобы получить поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Производитель сообщил Automotive News Europe, что планирует выпустить беспроводное обновление не позднее конца июня.

BMW не уточнила, какие модели автомобилей затронуты и сколько таких машин. Производитель уточнил, что автомобили с «6P1» в производственном коде не получили Android Auto и Apple CarPlay.

Напомним, генеральный директор Intel Пэт Гелсингер прогнозирует, что нехватка чипов, которая по-разному влияет на множество отраслей, может продлиться до 2024 года.