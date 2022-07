Некачественная посуда: в каких кастрюлях нельзя готовить еду

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Добротная и удобная кухонная утварь — мечта каждой хозяйки. В хороших кастрюлях и сковородах готовить еду даже как-то приятнее. Кроме того, современную утварь легко мыть и хранить. Немногие знают, что некачественная посуда может не только испортить процесс готовки, но и навредить здоровью.

Да-да, какой бы удобной ни была эта старенькая бабушкина сковорода для блинчиков, скорее всего, с ней придется расстаться. Уделяйте особенно пристальное внимание той посуде, в которой вы готовите еду каждый день. Некоторые токсичные материалы имеют свойство накапливаться в организме. Вы точно не хотите отравить себя и свою семью. Рассказываю, какие кастрюли нужно выбросить.

© Depositphotos

Некачественная посуда: топ-3 материалов, от которых нужно отказаться

Алюминий

Хотя современные производители уже не делают утварь из алюминия, у некоторых еще могли остаться старые сковородки и кастрюли. Если такие есть, немедленно выбросите их и купите новые. Алюминиевая посуда не только неудобна в использовании, но и вредна для здоровья. В таких кастрюлях и сковородах категорически не рекомендуется варить варенье, жарить и тушить овощи, готовить кислые и острые блюда, кипятить молоко, квасить огурцы, помидоры или капусту. Дело в том, что содержащиеся в этих продуктах натуральные кислоты разрушают алюминий. Как следствие, металл попадает в пищу, а затем и в организм. Кроме того, после очищения стенок алюминиевой утвари грубыми губками частицы металла опять же попадают в пищу.

© Depositphotos

Эмаль

Посуда из эмали не вредна для здоровья ровно до тех пор, пока на ней нет ни одной царапины. Если же эмалированная утварь повреждена, начинается процесс коррозии металла, находящегося под эмалью. Вы рискуете отравить организм вредными веществами. Хорошенько проверьте ваши эмалированные кастрюли и сотейники.

© Depositphotos

Тефлон

Казалось бы, найдено идеальное покрытие для посуды. К тефлоновой сковороде не пригорают продукты, ее легко чистить. Однако нагревать такую утварь можно только на 180 °С. Более высокие температуры спровоцируют появление микротрещин на посуде. Как и в предыдущих случаях, это ведет к взаимодействию пищи с металлом. Ваш организм не обрадуется таким пищевым добавкам.

© Depositphotos

Будьте внимательны не только к ингредиентам для ваших блюд, но и к кухонной утвари, которую вы используете. Современное производство предлагает широкий ассортимент посуды из самых разных материалов по любой цене. Позаботьтесь о том, чтобы ваша домашняя еда была вкусной и здоровой!

The post Некачественная посуда: в каких кастрюлях нельзя готовить еду appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите!