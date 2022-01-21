Нейрохирург Бекяшев назвал нарушение речи признаком образования опухоли мозга

Возникновение опухоли головного мозга можно определить по ряду признаков, в том числе по нарушению речи. Об этом заявил доктор медицинских наук, заведующий отделением нейрохирургии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Али Бекяшев.

Врач утверждает, что опухоли мозга занимают около 2% от общего числа всех онкологических заболеваний. К числу основных признаков развития опухоли головного мозга относят возникновение головных болей, а также головокружение и тошноту. Кроме того, пациенты могут столкнуться с нарушением речи и ухудшением зрения. Бекяшев подчеркнул, что на сегодняшний день эффективных способов профилактики возникновения опухоли мозга нет, поэтому в случае появления данных признаков необходимо обратиться за помощью.

«В диагностике и лечении нужно быть последовательными – при частых головных болях нужно обращаться к неврологу, который определит дальнейший план действий (направит на МРТ, а при необходимости к офтальмологу и нейрохирургу)», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Онемение в ногах может указывать на развитие рака простаты, утверждают эксперты организации Macmillan Cancer Support. По словам врачей, опухоль способна давить на спинной мозг пациента.

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