Нейрофизиолог Конышев перечислил основные привычки для сохранения молодости мозга

Поддержание физического здоровья и регулярные ментальные тренировки способны сохранить молодость и, как следствие, работоспособность мозга как можно дольше. Об этом рассказал эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы «Нейронет» Владимир Конышев.

Так, необходимо заботиться о хорошем сне, сбалансированном питании и регулярных физических нагрузках. Ментальные тренировки должны быть разнообразными и частыми. Например, специалист не советует постоянно разгадывать кроссворды или играть в шахматы, так как для мозга это становится рутиной, передает RT.

«Мозгу для развития нужен постоянно новый и разнообразный опыт — путешествия, тематические мастер-классы, новые блюда и запахи, знакомства с новыми и необычными людьми. Также можно слушать музыку различных направлений, аудиокниги, рисовать в разных техниках», — объяснил Конышев.

Специалист также посоветовал тратить меньше времени на телевизор, видеоигры и социальные сети. По его словам, для мозга вышеперечисленное является бессмысленным контентом.

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