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Неизвестный убил выстрелом в лицо сотрудницу микрозаймовой организации в Москве

Неизвестный убил выстрелом в лицо сотрудницу микрозаймовой организации в Москве
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Правоохранители выясняют обстоятельства гибели сотрудницы микрозаймовой организации в Москве. Неизвестный зашел в офис компании и выстрелил женщине в лицо. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на Кожевнической улице. По информации издания, после совершенного преступления злоумышленник начал искать что-то в шкафах. Киллер был в кепке и медицинской маске. Специалисты устанавливают его личность.

Согласно предварительной версии, неизвестный совершил убийство, используя пистолет с глушителем. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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RusNewsToday24
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