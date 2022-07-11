Неизвестный убил выстрелом в лицо сотрудницу микрозаймовой организации в Москве

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели сотрудницы микрозаймовой организации в Москве. Неизвестный зашел в офис компании и выстрелил женщине в лицо. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел на Кожевнической улице. По информации издания, после совершенного преступления злоумышленник начал искать что-то в шкафах. Киллер был в кепке и медицинской маске. Специалисты устанавливают его личность.
Согласно предварительной версии, неизвестный совершил убийство, используя пистолет с глушителем. Правоохранители возбудили уголовное дело.