Неизвестный самолет вторгся в воздушное пространство четырех стран Европы

Двухмоторный самолет компании Beechcraft с двумя людьми на борту пересек воздушное пространство Венгрии, Румынии, Сербии и Болгарии. Инцидент произошел вечером 8 июня, о чем сообщили в минобороны Румынии.
Самолет следовал по траектории Орадя — Карансебеш — Дробета — Турну — Северин. Пилот воздушного судна проигнорировал все радиозапросы и визуальные сигналы, однако не демонстрировал опасное поведение.
«Самолет, который пересек воздушное пространство Румынии по траектории Орадя — Карансебеш — Дробета — Турну — Северин, не демонстрировал враждебного или опасного поведения. Пилот не отвечал на радиозапросы и на визуальные сигналы, передаваемые сопровождавшими его военными самолетами в соответствии с международными нормами», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что самолет вылетел из Венгрии примерно в 17:30. Перед этим экипаж не согласовал план полета и не включил транспортер. Расследованием по факту произошедшего занимаются власти Болгарии, на территории которой судно видели в последний раз.