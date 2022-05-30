Неизвестный оставил послание Пугачевой на фасаде здания телецентра «Останкино»

Язвительное послание, адресованное вокалистке Алле Пугачевой, появилось на фасаде здания телецентра «Останкино». В тексте присутствовала нецензурная лексика.
Надпись была представлена в виде бегущей строки. Видео с ней мгновенно разлетелось по всем социальным сетям.
«Алла, хорошо, что ты убежала», — говорилось в цензурной части подписи.
Позже провокационная публикация появилась в Telegram-канале журналистки Ирины Куксенковой. Он задалась вопросом, что же придется сделать исполнительнице, чтобы вернуться на родину, пишет «Царьград».
Известно, что Примадонна покинула Россию после начала специальной операции на Украине. Ее супруг, шоумен Максим Галкин неоднократно оскорблял россиян, которые поддержали происходящее на Украине.