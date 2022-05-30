Неизвестный напал на “Мону Лизу” в парижском Лувре и испачкал картину тортом

“Мона Лиза”

Неизвестный посетитель напал на “Мону Лизу” Леонардо да Винчи в парижском Лувре. Мужчина в парике и на инвалидной коляске сначала попытался разбить стекло, а затем бросил в картину торт и рассыпал по Лувру лепестки роз. Видео инцидента разошлось по социальным сетям.



“Мона Лиза” после нападения

По словам очевидцев, мужчина кричал, что сделал это “ради планеты”. Подумайте о Земле! Есть люди, которые разрушают ее. Все художники думают об этом. Вот почему я это сделал, — цитирует нападавшего Readovka.

Как сообщили сотрудники музея, “Мона Лиза” в результате акции не пострадала — полотно работы Да Винчи хранится под бронированным стеклом. На данный момент картину уже очистили от торта. Активист, в свою очередь, задержан. Оценочная стоимость “Моны Лизы” составляет около 1 млрд долларов.

На “Мону Лизу” ранее было совершено несколько нападений: в картину бросали камни и обливали серной кислотой, а в 1974 году на выставке в Японии женщина попыталась распылить на картину красную краску, выражая недовольство политикой музея в отношении инвалидов, в частности отсуствием пандусов. Позже, в 2009 году, россиянка бросила в картину чашку чая.