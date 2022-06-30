Неизвестный искусственный объект столкнулся с Луной, образовав двойной кратер. NASA сделало фото последствий столкновения

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NASA сфотографировало двойной кратер, оставшийся на Луне после падения на неё неизвестного объекта.





Столкновение произошло ещё 4 марта, снимки сделали в конце мая, но опубликовали их лишь сейчас. К сожалению, объект упал на обратную сторону Луны, так что наблюдать столкновение в режиме реального времени у учёных возможности не было.

В результате столкновения образовался двойной кратер. Диаметр меньшего составляет около 16 метров, а большего — около 18 метров. Такой кратер, предположительно, является следствием того, что объект имел две концентрации массы на обоих концах. Обычно у пустой ступени ракеты основная масса сосредоточена на одной из сторон, где находятся двигатели. В данном случае, возможно, ракета сохранила часть топлива.

Для сравнения NASA поделилось также снимками кратеров, образовавшихся при падении других ракет на поверхность Луны. Как можно видеть, все они одинарные. При этом все они намного крупнее: более 35 метров.





О грядущем столкновении было известно ещё в январе. Изначально считалось, что обнаруженный объект представляет собой вторую ступень ракеты Falcon 9, но затем стало понятно, что это не она, а якобы китайская ракета миссии Chang’e 5-T1. Проблема в том, что сам Китай отрицает, что это именно данная ракета, утверждая, что она сгорела в атмосфере Земли ещё в 2014 году, при этом данные Министерства обороны США указывают на то, что этого не происходило.

Американский астроном Билл Грей (Bill Gray), обнаруживший объект в январе и рассчитавший траекторию его столкновения с Луной, убеждён, что это именно китайская ракета. Каким-то образом подтвердить это уже вряд ли выйдет.