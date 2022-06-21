Неизвестные закидали яйцами автомобиль украинских беженцев в Венгрии

Женщина приехала с мужем в европейское государство из Харькова. Во время очередного похода в супермаркет она заметила следы от яиц и фрагменты скорлупы, которые засохли на иномарке черного цвета с украинскими номерами. Беженка предположила, что неизвестные могли забросать автомобиль утром, во время поездки ее супруга в магазин.