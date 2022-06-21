Неизвестные закидали яйцами автомобиль украинских беженцев в Венгрии

Автомобиль беженцев с Украины закидали яйцами в Венгрии. О лицах, причастных к инциденту, не сообщается.
Женщина приехала с мужем в европейское государство из Харькова. Во время очередного похода в супермаркет она заметила следы от яиц и фрагменты скорлупы, которые засохли на иномарке черного цвета с украинскими номерами. Беженка предположила, что неизвестные могли забросать автомобиль утром, во время поездки ее супруга в магазин.
Острую реакцию венгров связывают с неоднократными выходками украинских беженцев. Предполагается, что европейцы насколько устали от поведения переселенцев, что перестают делить их по степени адекватности и ассоциируют с ухудшением своей жизни.
Жители Германии ранее выступили против помощи Украине после слов посла Андрея Мельника о негостеприимстве. Немцы назвали украинского дипломата неблагодарным человеком» и подчеркнули, что однажды ему «придется остановиться и подумать, как его реплики сказываются на образе страны», передает телеканал «360».