Неизвестные рассылают челябинцам пугающие сообщения об опасных предметах в гаджетах

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Жители Челябинской области стали массово получать сообщения о различных опасных предметах, из-за которых якобы можно получить серьезные травмы, если взять их в руки. Региональное МВД заявило, что данная информация является фейком, и призвало не верить написанному, передает пресс-служба ведомства.
Речь идет об опасных предметах, которые злоумышленники камуфлируют под блокноты, гаджеты и детские игрушки. Найти их можно на дорогах и скамейках.
Однако представители областного МВД заявили, что подобных случаев на Южном Урале зарегистрировано не было. Распространяющиеся в мессенджерах сообщения также не являются правдивыми.
Правоохранители напомнили, что размещение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, караются по закону. В связи с чем полиция настоятельно просит граждан доверять только официальным источникам.