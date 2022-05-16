Неизвестные рассылают челябинцам пугающие сообщения об опасных предметах в гаджетах

Жители Челябинской области стали массово получать сообщения о различных опасных предметах, из-за которых якобы можно получить серьезные травмы, если взять их в руки. Региональное МВД заявило, что данная информация является фейком, и призвало не верить написанному, передает пресс-служба ведомства.